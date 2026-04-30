إدانة ايرانية شديدة للاعتداء الاسرائيلي على قافلة “صمود” واحتجاز نشطاء داعمين لشعب غزة

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتداء الكيان الصهيوني على سفن أسطول صمود 2 الإنساني في المياه الدولية، والاحتجاز العنيف للنشطاء الداعمين للشعب الفلسطيني، بأنه “قرصنة بحرية وعمل إرهابي”، وأدان ذلك بشدة.

وأكد بقائي في إشارة إلى الطابع الإنساني للحملة الدولية “صمود” التي تشكلت بمشاركة داعمي القضية الفلسطينية من عشرات الدول بهدف كسر الحصار الظالم على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المظلوم، أن “الهجوم على قافلة صمود ليس مجرد اعتداء على مهمة إغاثة وإنسانية، بل هو ضربة للضمير الإنساني اليقظ والقيم الإنسانية المشتركة”.

وأوضح بقائي أن “نقل أسرى قافلة صمود إلى سجن كتزيوت المخيف، المعروف كرمز للتعذيب والمعاملة اللإنسانية للأسرى الفلسطينيين من قبل الكيان المحتل، هو دليل آخر على الانحدار الأخلاقي لهذا الكيان، لا سيما عندما يقترن بالسلوك المهين واللإنساني لوزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني تجاههم”.

وشدد بقائي على “مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة الانتهاكات المستمرة للقانون من قبل الكيان الصهيوني، ومحاسبة المحتلين، وتقديم الدعم الشامل للحملة الإنسانية المساندة لشعب غزة، والمطالبة العالمية بالإفراج الفوري عن الأسرى”.

المصدر: موقع المنار