    دولي

    الصين تعهدت بتحفيز الاستهلاك وتعزيز الأمن القومي في ختام اجتماع الحزب الشيوعي

      أكد الحزب الشيوعي الصيني الخميس أن البلاد ستعمل على تحفيز الاستهلاك ودعم الطلب المحلي وتعزيز الأمن القومي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في ختام اجتماع مهم عقد في بكين حضره كبار المسؤولين.

      وشارك في الاجتماع الذي استمر أربعة أيام كبار المسؤولين لمناقشة الاستراتيجيات البعيدة المدى للخطة الخمسية الخامسة عشرة، التي تبدأ العام المقبل، في وقت يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في الإنفاق المحلي وأزمة ممتدة في قطاع العقارات وتوترات تجارية مع الولايات المتحدة.

      وصرّحت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” بأن القادة تعهدوا بالسعي نحو “تنمية اقتصادية سريعة”، مع بذل جهود لتحفيز الاستهلاك وتوسيع الاستثمارات الفعالة والتغلب على العقبات.

      وبحسب البيانات الرسمية، سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهي أبطأ نسبة نمو منذ الفترة نفسها من العام الماضي.

      وأشار المراقبون إلى أن التركيز على الطلب المحلي أصبح محورًا رئيسيًا، مع توقع تعزيز الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك، مثل التخطيط الحضري والخدمات العامة ورعاية المسنين.

      كما شدد المسؤولون على تعزيز الأمن القومي والحفاظ على الحزم الاستراتيجي، ومواجهة الاختبارات الكبرى بشجاعة، في ظل التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة والدول الإقليمية بشأن تايوان وحقوق السيادة في بحر الصين الجنوبي.

      وعلى صعيد البيئة، تعهدت الصين بتعزيز جهود مكافحة التلوث وتطوير نظام طاقة جديد، والعمل على تحقيق ذروة الانبعاثات الكربونية وبناء أنماط إنتاج وحياة صديقة للبيئة، مع أهداف لخفض الانبعاثات بنسبة 7-10% بحلول عام 2035 مقارنة بعام ذروة الانبعاثات المتوقع في 2025.

      المصدر: أ.ف.ب.

