الأمم المتحدة: خطر الانفجارات في قطاع غزة مرتفع بشكل هائل في المناطق المدمرة

حذر رئيس خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لوك إيرفينغ، من أنّ خطر الانفجارات في قطاع غزة “مرتفع بشكل هائل” مع بدء تحرك المجتمعات المحلية وفرق الإغاثة الإنسانية نحو المناطق التي دمرتها الحرب.

وقال إيرفينغ، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك عبر اتصال مباشر من القدس، إنّ “عناصر متفجرة كثيرة لا تزال منتشرة وسط الركام في غزة، وتشكّل تهديداً يومياً للسكان، خصوصاً الأطفال”.

وأشار إلى أنّ فرق تفكيك الذخائر تعمل على تقييم الطرق والمواقع الحيوية مثل مرافق المياه والصرف الصحي والمراكز الصحية والمخابز والملاجئ والمناطق الزراعية، بهدف تمكين المنظمات الإنسانية من تنفيذ عمليات الإغاثة وإعادة تأهيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الغذائية بأمان.

وبيّن إيرفينغ أنّ ما بين 50 و60 مليون طن من الركام في غزة يُحتمل أن تكون ملوثة بمواد متفجرة، مؤكداً أنّ الأولوية تُمنح لفتح الطرق وإعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية التي تساعد السكان على العودة إلى حياتهم الطبيعية.

ورحب المسؤول الأممي بانضمام مزيد من الشركاء والمنظمات الدولية إلى قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أهمية “التوسع الجماعي كقطاع موحّد لمعالجة هذه التحديات المتزايدة”.

المصدر: وكالات