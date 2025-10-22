الأمم المتحدة: تصاعد العنف في شمال دارفور يفاقم الأزمة الإنسانية

حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في ولاية شمال دارفور بالسودان، مع تصاعد حدة العنف واستمرار الحصار على مدينة الفاشر، مؤكدةً أنّ فرقها وشركاءها يواصلون تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية “حيثما تسمح إمكانية الوصول”.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إنّ فريقاً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التقى يوم الاثنين في بلدة طويلة عدداً من الأسر التي سارت لأربعة أيام متواصلة هرباً من العنف في الفاشر، عاصمة الولاية المحاصرة، التي تبعد نحو خمسين كيلومتراً.

وأضاف حق أنّ القصف المتكرر على مدينة الفاشر “يعرّض آلاف المدنيين للخطر”، مشيراً إلى أنّ أكثر من 109 آلاف شخص نزحوا داخل المدينة موزعين على 127 موقعاً، بينما تعاني معظمها من انعدام الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وأُغلقت عدة مطابخ مجتمعية بسبب نفاد الإمدادات..

