توتر بين الصين وأستراليا على خلفية حادث طائرة عسكرية أسترالية

وصفت الدفاع الصينية إجراءات قواتها لطرد طائرة عسكرية أسترالية من المجال الجوي للبلاد بالمبررة والقانونية، متهمة أستراليا بتشويه الحقائق في محاولة للتغطية على التدخل في أجواء الصين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الدفاع الصينية جيانغ ردا على تعليقات أستراليا على قيام الجيش الصيني يوم الأحد بطرد طائرة عسكرية أسترالية من طراز P-8A “اخترقت المجال الجوي فوق جزر شيشا الصينية بشكل غير قانوني ودون موافقة الحكومة الصينية”، وفقا لبيان للجيش الصيني.

من جانبها، قدمت حكومة أستراليا احتجاجا دبلوماسيا رسميا ضد الصين واتهمتها بالتصرف بطريقة “غير آمنة وغير مهنية” إثر إطلاق طائرة مقاتلة صينية قنابل مضيئة بالقرب من الطائرة العسكرية الأسترالية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي، حسب الرواية الأسترالية.

وقال جيانغ “إن الإجراءات التي اتخذها الجيش الصيني لطرد الطائرة العسكرية الأسترالية من المجال الجوي الإقليمي الصيني كانت مبررة وقانونية ومهنية ومنضبطة، وهي محاولة للتغطية على “اختراق” أسترالي للمجال الجوي الصيني”.

وأضاف جيانغ أن “ادعاء الجانب الأسترالي يشوه الحقائق ويلقي باللوم على الصين في محاولة لإخفاء تسلل طائراتها العسكرية غير القانوني”، مضيفا أن الجانب الصيني قدم احتجاجات صارمة للجانب الأسترالي.

وحث المتحدث الصيني أستراليا على “الكف فورا عن انتهاكاتها واستفزازاتها، والتوقف عن تحريف الحادث والمبالغة فيه، وكبح تصرفات قواتها البحرية والجوية لتجنب الإضرار بالعلاقات بين البلدين وجيشيهما”.

المصدر: روسيا اليوم