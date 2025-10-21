بكين تأمل في “تعزيز العلاقات” مع اليابان بعد تعيين تاكايتشي أول رئيسة وزراء

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن أملها في تعزيز علاقاتها مع اليابان بعد تعيين ساناي تاكايتشي، المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه بكين، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة اليابانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون في مؤتمر صحفي ببكين: “لقد لاحظنا نتائج الانتخابات، وهذه مسألة داخلية يابانية.

وأضاف أن الصين واليابان دولتان جارتان، وموقف الصين من العلاقات بين البلدين ثابت وواضح، لذلك نأمل أن تعمل اليابان مع الصين على الالتزام بمبادئ الوثائق السياسية الأربعة التي تنظّم العلاقات الثنائية، واحترام التزاماتها السياسية في القضايا الرئيسية، بما في ذلك التاريخ وتايوان، والحفاظ على الأساس السياسي للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنفعة المتبادلة بين البلدين.”

ويأتي الموقف الصيني بعد ساعات من تصويت البرلمان الياباني لصالح تاكايتشي، النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان، وتُعرف تاكايتشي بمواقفها الحازمة حيال الصين، خاصة فيما يتعلق بملف تايوان والنزاعات في بحر الصين الشرقي.

وتسعى بكين، رغم التحفظات على التوجهات السياسية لرئيسة الوزراء الجديدة، إلى الحفاظ على قنوات الحوار والتعاون الاقتصادي مع طوكيو، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة حول قضايا الأمن الإقليمي وسلاسل التوريد.

المصدر: وكالات