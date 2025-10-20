الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:10
    دولي

    الصين تحث الولايات المتحدة على ضرورة تسوية النزاعات التجارية على اساس المساواة

      أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون أن بكين تدعو واشنطن إلى تسوية النزاعات التجارية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.

      وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تعليقا على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين بتغيير موقفها من المعادن النادرة واستئناف مشترياتها السابقة من فول الصويا الأمريكي: “موقف الصين من القضايا التجارية والاقتصادية الصينية الأمريكية ثابت وواضح. الرسوم الجمركية والحروب التجارية لا تخدم مصالح أي من الطرفين. يجب على الجانبين الحوار وحل الخلافات حول ذلك على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.

      وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن قد تخفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين، ولكنه يسعى إلى تغيير موقف بكين بشأن المعادن النادرة واستئناف مشتريات فول الصويا الأمريكي بمستويات سابقة.

      المصدر: روسيا اليوم

