البرغوثي: الأولوية وقف الحرب في غزة بعد خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن الأولوية الحالية هي وقف الحرب التي أعادها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

وأشار البرغوثي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال 40 مواطنًا فلسطينيًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأن المقاومة الفلسطينية بذلت جهودًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ الاتفاق.

وأوضح أنّ الاحتلال يواصل خروقاته واعتداءاته رغم الاتفاق، ويستفيد من ملف الجثامين وعمليات معبر رفح لتبرير التصعيد. كما اعتبر أن دعم الاحتلال للمستوطنين وتسليحهم يعزز اعتداءاتهم في الضفة الغربية.

وأضاف البرغوثي أن الحراك العالمي وجهود دعم القضية الفلسطينية أسهمت في الضغط على الإدارة الأميركية والسعي لإبرام اتفاقيات، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي إدارة خارجية تحدد مصيره، وأن الحق في التعبير عن المقاومة، بما فيها السلمية، يجب أن يُحترم.

وأشار البرغوثي إلى ارتفاع مستوى الاعتداءات في الضفة الغربية نتيجة هجمات المستوطنين المتكررة.

المصدر: وكالات