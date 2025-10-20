انحراف طائرة شحن عن المدرج في هونغ كونغ يودي بحياة موظفَين في المطار

قُتل شخصان فجر اليوم الاثنين، في حادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي، قبل أن تنحرف الطائرة عن المدرج وتسقط في البحر، في أسوأ حادث طيران تشهده هونغ كونغ منذ أكثر من 25 عامًا.

وأفادت الشرطة بأن الضحيتين هما موظفان في أمن المطار، يبلغان من العمر 30 و41 عامًا، كانا داخل مركبة دورية اصطدمت بها الطائرة أثناء هبوطها. وأوضحت السلطات أن المدرج الشمالي للمطار أُغلق مؤقتًا لإجراء التحقيقات اللازمة.

وأعلنت شركة تشغيل مطار هونغ كونغ أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747 وتشغّلها شركة الشحن التركية “إير آكت” لصالح طيران الإمارات، كانت قادمة من دبي عندما فقد الطيار السيطرة عليها وانحرفت فجأة إلى اليسار بعد ملامسة المدرج، ما أدى إلى اصطدامها بالمركبة وسقوطها في البحر.

الصور التي التُقطت عقب الحادث أظهرت الطائرة مغمورة جزئيًا في المياه، وقد انفصلت مقدمتها عن ذيلها وفتحت مزالق النجاة، بينما تمكّن طاقم الطائرة المؤلف من أربعة أفراد من النجاة دون إصابات خطيرة.

وقال المدير التنفيذي لعمليات المطار، ستيفن يو، إن السيارة كانت تقوم بمهامها الاعتيادية ولم تدخل إلى المدرج في أي لحظة، مؤكدًا أن التحقيقات تشمل عوامل الطقس وحالة المدرج والطائرة وطاقمها.

وأشار إلى أن حركة الطيران لم تتأثر بالحادث، حيث بقي المدرجان الجنوبي والأوسط قيد التشغيل، في حين يُتوقّع إعادة فتح المدرج الشمالي بعد استكمال فحوصات السلامة.

وأكّدت شركة طيران الإمارات في بيان أن الرحلة رقم EK9788 لم تكن تقلّ أي حمولة لحظة الحادث، وأن أفراد الطاقم بحالة جيدة، فيما لم تصدر شركة بوينغ أي تعليق رسمي حتى الساعة.

وتعدّ شركة إير آكت التركية من الشركات المتخصصة بتوفير طائرات شحن إضافية لعدد من كبرى شركات الطيران العالمية.

المصدر: وكالات