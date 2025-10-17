الجمعة   
    “حماس” تدين العدوان الصهيوني على لبنان

      أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الغارات الجوية الصهيونية الإجرامية التي استهدفت مدنيين ومنشآت حيوية في جنوب لبنان، مؤكدة أن هذا العدوان “يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.

      وقالت حماس في بيا لها، مساء أمس الخميس “نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق، ونعتبر أن استهداف لبنان هو عدوان على المنطقة العربية برمّتها”.

      ودعت إلى “تحرك عربي ودولي عاجل لإدانة جرائم الكيان الصهيوني، ومحاسبته على جرائمه بحق لبنان وفلسطين وتهديده لأمن المنطقة واستقرارها”.

      وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، 9 غارات على بلدات بجنوب وشرق لبنان، في تصعيد لافت لوتيرة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

      وطالت الغارات أقضية النبطية وصيدا ومرجعيون وبنت جبيل (جنوب) وبعلبك (شرق).

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

