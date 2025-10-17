مجموعة “أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة” تصدر بيانا خاصا بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2231

صدرت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة بيانًا بشأن انتهاء العمل بالقرار رقم 2231 حول الاتفاق النووي الايراني في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قالت فيه: إن تحرك الولايات المتحدة وأوروبا لتفعيل آلية الزناد “سناب باك” يفتقر إلى أي أساس قانوني أو إجرائي.

وأشارت المجموعة إلى أن الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات غير القانونية على إيران، بالإضافة إلى فشل الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق والقرار رقم 2231، مؤكدةً أن تفعيلها لآلية الزناد “سناب باك” يفتقر إلى أي أساس قانوني أو إجرائي.

كما أضافت المجموعة إلى أنه وفقًا للفقرة 8 من القرار رقم 2231، ستنتهي جميع أحكامه في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب والتهديدات باستخدام القوة، مما يمهد الطريق للتسوية السياسية واستمرار الدبلوماسية.

المصدر: وكالة ارنا