بدعم اشتراكي… رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من اقتراحي حجب الثقة

نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان، اليوم الخميس، بعد أن حصل على دعم حاسم من الحزب الاشتراكي إثر تعهده بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وحصل اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد على 271 صوتًا، فيما نال الاقتراح الثاني المقدم من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف 144 صوتًا، وكلاهما دون العتبة المطلوبة لإسقاط الحكومة والمحددة بـ289 صوتًا.

ويُعد موقف الحزب الاشتراكي حاسمًا في إنقاذ الحكومة، بعد أن تجاوب مع عرض لوكورنو بتجميد إصلاح المعاشات، وهو ما منح الحكومة متنفسًا في برلمان يشهد انقسامًا حادًا.

ورغم فشل الاقتراحين، سلّطت محاولات حجب الثقة الضوء على هشاشة موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون في منتصف ولايته الرئاسية الثانية، في ظل تصاعد التوترات السياسية حول قضايا اقتصادية واجتماعية بارزة.

المصدر: رويترز