برو: أبرز عامل صمود هو اعتمادنا على أنفسنا وتحويل مجتمعنا إلى مجتمع منتج

تساءل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو “هل المطلوب من الدولة اللبنانية والحكومة والوزراء والنواب أن ينساقوا باتجاه موضوعات يثيرها الإعلام الإسرائيلي والمسؤولون في الكيان الإسرائيلي؟”، وسأل “هل المطلوب أن ننساق إلى أولويات نضعها على جداول أعمالنا بناءً على بعض الجمل والموضوعات التي يهتم لها العدو الإسرائيلي؟ أم المطلوب صناعة أولويات لبنانية، نلتفت فيها إلى ما يحتاجه الناس، لا سيما الكهرباء والمياه، وإعادة أموال المودعين، ومعالجة مشكلة النفايات، والمستشفى الحكومي، والمدارس الرسمية؟”.

وقال برو إن “هذه هي الأولويات في البلد، وبالتالي، فإن كل موضوع يُثار من قبل مسؤول أو وسيلة إعلامية ولا علاقة له بهذه الأولويات، يعني أنه يتقاطع، بقصد أو بغير قصد، مع خصوم لبنان، وأنه لا يريد مصلحة لبنان”، مشددًا على أن “من يريد مصلحة هذه الدولة عليه أن يراعي أولويات الدولة والناس فيها، وإذا أجرينا استطلاعًا للرأي عند كل الطوائف والمذاهب والفئات، سنستنتج أن الموضوعات التي تُثار اليوم في البلد ليست أولوية، وإنما الأولوية هي للأمور المعيشية والحياتية التي ذكرناها”.

كلام برو جاء، يوم الخميس، خلال افتتاح معرض المونة البلدية والأشغال الحرفية تحت عنوان “التين والزيتون”، وذلك في مجمع الإمام الرضا (ع) في حي الجامعة بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

وقال برو “إن كل شخص شارك في هذا المعرض، وكل من له علاقة بالبعد الصناعي والتجاري والاقتصادي والمالي، يساهم في إبقاء الحر حراً لا يحتاج إلى أحد، ويُعزّز هذه الأمة والمجتمع، ويساعدنا على أن نكون أحراراً نستطيع أن نستغني عن كل شخص يحاول أن يفرض شروطه علينا”، مشيرًا إلى أننا “أمام تحديات كبيرة جداً، وبالتالي، فإن أبرز عامل صمود في هذه المرحلة هو اعتمادنا على أنفسنا، وتحويل مجتمعنا إلى مجتمع منتج لا يحتاج إلى أحد”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار ابتداءً من اليوم، الخميس 16 تشرين الأول 2025، ولغاية يوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ويتضمّن عرضًا لمختلف أصناف المونة البلدية البيتية والأشغال اليدوية والحرفية، فضلاً عن تقديم ورش مهاراتية في تحضير الكبيس، وصناعة الألبان والأجبان والمربّيات، وغيرها من الأصناف.