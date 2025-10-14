الحجار: أمن طرابلس واستقرارها أولوية وملف الانتخابات في موعدها

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي في طرابلس، بحضور قادة الأجهزة الأمنية في الشمال، حيث تناول المجتمعون الأوضاع الأمنية في المدينة، بما في ذلك الجرائم والسرقات التي شهدتها المرحلة الأخيرة.

وأكد الحجار على أهمية تأمين الاستقرار والخدمات اللازمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدة لضمان أمن طرابلس واستقرارها، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

وشدّد على أن إجراء الانتخابات في موعدها يعد مطلباً أساسياً لجميع مكونات المجتمع اللبناني، وأن هذا الأمر يتطلب التعاون مع مجلس النواب لتحديد الأطر ومعالجة أي إشكالية قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وفي ما يتعلق بملف السجون والسجناء، أعلن الحجار أن الوزارة ستعمل على التسريع في محاكمات جميع السجناء، مؤكداً أن زيارة وزير الخارجية السوري للبنان وما تم الحديث عنه حول إطلاق سراح السجناء السوريين أسفرت عن طلب من القضاء الإسراع في البت بالملفات. وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار تحسين أوضاع السجون والامتثال للقوانين واللوائح الدولية.

واختتم الحجار زيارته بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة الأمنية لتجميع المعلومات وحل المشكلات، مشدداً على أن أمن طرابلس واستقرارها هو من أولويات وزارة الداخلية والبلديات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام