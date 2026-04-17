الجمعة   
   17 04 2026   
   28 شوال 1447   
   بيروت 10:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الحجار: جهوزية أمنية مشددة لمواكبة عودة الأهالي وتعزيز التنسيق مع الجيش

      اطّلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، عبر اتصال عن بُعد مع ضباط غرفة العمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على التدابير والإجراءات الميدانية المواكبة لاتفاق وقف إطلاق النار.

      وشدّد الحجار على أنّ المرحلة الراهنة تتطلب جهداً مضاعفاً وتنسيقاً كاملاً مع الجيش اللبناني، لمواكبة عودة الأهالي إلى القرى والبلدات، من خلال تعزيز إجراءات حفظ الأمن والنظام، وتأمين انسيابية حركة السير.

      وفي اتصالات مع المحافظين المعنيين، أكد الوزير ضرورة البقاء في أعلى درجات الجهوزية، وإيلاء عناية خاصة للأهالي، والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم عن كثب.

      كما طلب، خلال اتصال مع المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، تكثيف المشاركة في عمليات رفع الأنقاض، والاستجابة السريعة لنداءات المواطنين.

      المصدر: الوكالة الوطنية

      الرئيس جوزاف عون يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية وإجراءات مواكبة تداعيات العدوان الإسرائيلي

      الرئيس عون يترأس اجتماعاً أمنياً تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش في باريس

      مجلس الوزراء أكد ضرورة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والحجار يعلن أن الانتخابات ستحصل في موعدها

