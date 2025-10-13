موسكو: ندعو كابول وإسلام آباد إلى حل خلافاتهما دبلوماسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الإثنين، أن “موسكو تدعو كابول وإسلام آباد إلى حلّ خلافاتهما بالوسائل السياسية والدبلوماسية”، مشيرةً إلى أنها “تأمل في استئناف الحوار بين البلدين، في ظل تصاعد التوترات على الحدود الأفغانية الباكستانية”.

وقالت الوزارة “ندعو كابول وإسلام آباد إلى ضبط النفس والتحلّي بالصبر، وحلّ أي خلافات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. ونأمل في استئناف الحوار البنّاء بين أفغانستان وباكستان، الدولتين الصديقتين، بما في ذلك في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي”.

من جهته، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الأحد، بشدّة ما وصفه بـ”الاستفزازات الأفغانية”، متوعّدًا بـ”ردّ قوي وفعّال” بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلاً بين البلدين الجارين.

وقال شريف في بيان له “لن يكون هناك أيّ تساهل في الدفاع عن باكستان، وسيُقابل كل استفزاز بردّ قوي وفعّال”، متّهمًا “سلطات طالبان بالسماح لعناصر إرهابية باستخدام الأراضي الأفغانية”.

المصدر: سبوتنيك