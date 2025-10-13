ألوان المقاومة في الزرارية الجنوبية… وفاءٌ للوطن والشهداء

في الذكرى السنوية للعدوان الصهيوني على لبنان، حيث ما زالت الذاكرة تنبض بدماء الشهداء وتضحياتهم السامية، أزهرت بلدة الزرارية يوم السبت في 11 تشرين الأول 2025 بألوان العزّ والوفاء، حين احتضنت ساحتُها العامة سيمبوزيوم الرسم الحيّ بعنوان “ألوان المقاومة… وفاء للوطن والشهداء”، برعاية بلدية الزرارية.

اجتمع أكثر من ثلاثين فنانًا وفنانة من مختلف المناطق اللبنانية، من ملتقى الألوان الفني برئاسة الأستاذ محمد علوش، وملتقى أطياف برئاسة الأستاذ هشام طقش، ومنتدى الفن التشكيلي برئاسة الحاج علي ناصر، إلى جانب مجموعة من الفنانات من الزرارية. حملوا معهم أرواحهم الملوّنة، وريشاتهم التي تخطّ الذاكرة بالضوء، منذ ساعات الصباح الأولى، يرسمون على القماش وجوه البطولة ومشاهد الصمود، في لوحة جماعية من حبٍّ وانتماء.

تحوّلت الساحة إلى معرضٍ مفتوحٍ تنبض فيه الأرض بالحياة، وتمازجت فيه الألوان مع وجوه الحاضرين الذين جاؤوا من أبناء البلدة وفعالياتها الاجتماعية والثقافية والاختيارية، يتأملون اللوحات كما لو أنّهم يقرأون فصولًا من ذاكرة الوطن.

وكان بين الحضور رئيس بلدية الزرارية وأعضاء المجلس البلدي، الذين جالوا بين الأعمال مبدين إعجابهم بما حملته من طاقةٍ جماليةٍ وروحيةٍ تُعبّر عن أصالة الفن المقاوم وحيوية المواهب الشابة.

وفي ختام اليوم، قام رئيس البلدية الحاج كامل مروّة بجولة على اللوحات المنجزة، مثنيًا على المبادرة التي جمعت بين الفن والوفاء، قبل أن يقدّم شهادات التقدير والمشاركة للفنانين، عربون اعتزازٍ بعطائهم الجميل.

وقد قدّم عددٌ من الفنانين لوحاتهم كهديةٍ رمزيةٍ لبلدية الزرارية، لتبقى شاهدًا فنيًا خالدًا على أنّ المقاومة أيضا ريشةٌ تُنبت ضوءًا على وجع البلاد، ووفاءٌ يورّثه الفنّ للأجيال.

تصوير : حسن شقراني -صفحة zrarieh

الفيديو : الزرارية نيوز

المصدر: موقع المنار