إيران لن تشارك في قمة شرم الشيخ وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران ليست لديها خطة للمشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها في سياق مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب المفروضة على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني.

وأوضح بقائي، ردًا على استفسار حول الدعوة الموجهة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن إيران ترحب بأي إجراء يهدف إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان انسحاب قوات الاحتلال، وتسهيل وصول احتياجات سكان القطاع دون عوائق، لكنها لن تشارك في القمة.

وأشاد المتحدث بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحياته في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال خلال العامين الأخيرين، مؤكداً أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين هو شأن فلسطيني داخلي يعود حصرياً للشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين.

كما أعرب عن أمله في أن تتعلم دول المنطقة والمجتمع الدولي من تاريخ الانتهاكات السابقة للاتفاقيات ومن قسوة وسياسات الاحتلال، بما يمنع تكرار خرق القانون ونكث الوعود مرة أخرى.

ووجّه بقائي الشكر للحكومة المصرية على دعوتها إيران، مشدداً على أهمية التضامن ووحدة الموقف بين العالم الإسلامي ودول المنطقة لتمهيد الطريق أمام إحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة سياسات الهيمنة التي ينتهجها الاحتلال وتؤجج الحروب.

عراقجي: لا تعامل مع من هاجموا شعبنا ونرحب بأي مبادرة لإنهاء الإبادة في غزة

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشأن غياب جمهورية إيران الإسلامية عن قمة شرم الشيخ، بأن بلاده لا يمكنها التعامل مع الدول التي هاجمت الشعب الإيراني وما تزال تفرض تهديدات وعقوبات على إيران.

وكتب عراقجي في مدونته على منصة “إكس” فجر اليوم الاثنين: “تعرب إيران عن امتنانها لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة، ورغم رغبتنا في الحوار الدبلوماسي، لا أستطيع أنا ولا الرئيس بشكيان التعامل مع من هاجموا شعبنا وما زالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا”.

وأضاف الوزير: “مع ذلك، تُرحّب إيران بأي مبادرة تُنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتؤدي إلى إخراج قوات الاحتلال من القطاع”.

وأشار عراقجي إلى أن الفلسطينيين لهم كل الحق في نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، مؤكداً أن على جميع الدول واجب دعم هذا المطلب القانوني والمشروع أكثر من أي وقت مضى.

وأكد الوزير أن إيران لطالما كانت وستظل قوة أساسية للسلام في المنطقة، مضيفاً: “على عكس كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي، لا تسعى إيران إلى حروب لا نهاية لها، وخاصة على حساب الحلفاء، بل تسعى إلى السلام الدائم والازدهار والتعاون”.

المصدر: وكالة ارنا