الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    التوتر التجاري بين أمريكا والصين يرفع منسوب الذهب عاليًا

      ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ليرتفع في المعاملات الفورية من 0.7 % إلى 4044.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4059.30 دولار في وقت سابق من الجلسة .

      وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسوما جمركية بنسبة 100 % على البضائع الصينية الواردة إلى بلاده ردا على قيود فرضتها الصين على عناصر أرضية نادرة ومعدات .

      وفي سياق ذلك دافعت بكين عن القيود التي فرضتها وقالت إنها مبرَرة، دون أن تفرض رسوما إضافية على السلع الأمريكية.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      محاولة أميركية للتضييق على شركات الطيران الصينية

      محاولة أميركية للتضييق على شركات الطيران الصينية

      البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو إلى إسقاط الطائرات الروسية

      البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو إلى إسقاط الطائرات الروسية

      كوريا الشمالية تعزز قدراتها لمواجهة المد الأميركي

      كوريا الشمالية تعزز قدراتها لمواجهة المد الأميركي