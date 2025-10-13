التوتر التجاري بين أمريكا والصين يرفع منسوب الذهب عاليًا

ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ليرتفع في المعاملات الفورية من 0.7 % إلى 4044.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4059.30 دولار في وقت سابق من الجلسة .
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسوما جمركية بنسبة 100 % على البضائع الصينية الواردة إلى بلاده ردا على قيود فرضتها الصين على عناصر أرضية نادرة ومعدات .
وفي سياق ذلك دافعت بكين عن القيود التي فرضتها وقالت إنها مبرَرة، دون أن تفرض رسوما إضافية على السلع الأمريكية.
المصدر: وكالات