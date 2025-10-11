برو: لوضع حدّ لوسائل الإعلام التي تسيء لرئيس الجمهورية وللعهد وتساهم بإثارة الفتنة

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو “وجوب انتظام عمل وسائل الإعلام في لبنان والابتعاد عن خطاب التحريض على المؤسسات المالية والخدماتية والتربوية التابعة لحزب الله، والذي تمارسه بعض الجهات كشكل من أشكال الإخبار وتقديم المعلومات للعدو الصهيوني”.

وأشار برو إلى أن “بعض وسائل الإعلام تسيء إلى العهد وتنكد على رئيس الجمهورية جوزاف عون”، مطالبًا إياه “بالتدخل لوضع حدّ لهذه التجاوزات التي لا تصب في مصلحة لبنان ولا تتلاءم مع خطاب القسم وتساهم في إثارة الفتنة بين اللبنانيين”.

وجاءت مواقف النائب برو خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السعيد على طريق القدس، المجاهد بشير حسين زعرور، في باحة مسجد القائم (عج) في برج حمود، بحضور مسؤول قطاع المتن الشمالي في حزب الله علي الموسوي وجمع من فعاليات المنطقة وعائلة الشهيد.

وأضاف برو “يحاول البعض في لبنان أن يتنكر لتضحيات الشعب اللبناني، وأننا ما زلنا أحياء ونلتقي في كل المناطق اللبنانية ونمارس حياتنا اليومية بكل صمود وثبات في ظل استمرار العدوان الصهيوني”، وسأل: “هل المطلوب هو الاستسلام ورفع الراية البيضاء؟”. وأكد أن “الاستسلام للواقع الحالي وتقديم التنازلات للعدو لا يصب في مصلحة لبنان، وهو أمر لا يمكن للمقاومة أن تقوم به بالرغم من كل محاولات الضغط والتهويل”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله