النائب إبراهيم الموسوي: سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي “إنّنا سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل”، مؤكّداً أنّ تضحيات الشهداء أعادت للأمة عزّتها وكرامتها.

كلام الموسوي جاء خلال إحياء حزب الله وأهالي بلدة النبي شيث (البقاع) الذكرى السنوية الأولى لشهداء معركة “أولي البأس”، بحضور حشد من الفعاليات الحزبية والدينية والاجتماعية.

وأضاف الموسوي: “الشهداء الذين سقطوا في سبيل القضية الفلسطينية هم من أعاد للأمة عزّتها وكرامتها. ما نعيشه اليوم ثمرة تضحياتهم وصبر عائلاتهم”. واصفاً القضية بأنها “قضيّة وجود لا حدود لها”، ومشدّداً على أنّ “الكيان الصهيوني كيان شرّ مطلق وغدة سرطانية لا يمكن التساهل معها”.

وأشار إلى أنّ “المقاومة الإسلامية جسّدت الالتزام بنهج أهل البيت، وجعلت فلسطين بوصلتها الأولى”، ووجّه لاذعاً كلامه لمن صمتوا: “كل من تخاذل أو صمت عن مجازر غزة شريك في الجريمة، والموقف الحقيقي هو إلى جانب المقاومة التي تقدم الدم دفاعاً عن الأمة”.

وختم بالقول: “كل محاولات فرض الذل على أمتنا ستتحطم أمام إرادة شعوبنا ودماء الشهداء. لن نبدّل ولن نخذل هذه الدماء الطاهرة؛ سنحمل راية المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل. خيارنا كربلاء، ونداؤنا الدائم: هيهات منا الذلة”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله