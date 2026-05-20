تقارير مصورة | أوساط العدو تتساءل .. ما جدوى البقاء في منطقة تُستنزف فيها القوات يومياً؟

اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق غيورا أيلاند أن حزب الله أوقع “إسرائيل” في فخ استراتيجي، في ظل تصاعد التحديات الميدانية التي تواجهها قوات الاحتلال في جنوب لبنان.

وتزامن ذلك مع نجاح أحد مقاومي حزب الله في خوض اشتباك مع قوة نخبة إسرائيلية داخل المنطقة المحتلة، ما أدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي، وفق ما أوردته أوساط إسرائيلية.

وأثار الحادث تساؤلات داخل أوساط العدو بشأن جدوى البقاء في مناطق تشهد استنزافاً يومياً للقوات “الإسرائيلية”، في ظل استمرار الخسائر البشرية وتزايد الضغوط على المؤسسة العسكرية.

