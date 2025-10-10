الشيخ الجعيد: إعلان وقف اطلاق النار إنجاز هام وكبير ونصر بعد صبر



هنأ منسق عام “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد في بيان، “المقاومة البطلة والشعب الفلسطيني الجبار على الصبر والإنجاز والصمود والثبات الذي قل نظيره في عالمنا المعاصر، بعد سنتين كاملتين من الجهاد والكفاح والمقاومة والقتال المرير من مسافة صفر، وارتقاء عشرات الاف الشهداء من القادة والمجاهدين والمدنيين الأبرياء العُزل”.

وقال: “من كان في أنفاق العزة والكرامة والعنفوان حرك مشاعر وضمائر الأحرار والشرفاء في العالم، فقد واجهوا باللحم الحي أعتى قوة عسكرية طاغية في العالم ومعها أمريكا، وواجهوا أسطورة الجيش الذي قيل إنه لا يُقهر وقهروه”.

اضاف: “ما تم الإعلان عنه من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما نشرته حركة حماس وأثنت عليه حركة الجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية المقاتلة، هو إنجاز هام وكبير بل هو نصر مظفر بعد صبر عظيم وطول عناء ومشقة وآلام ومحن صعبة قاسية”.

وتابع: “ان لبنان ومقاومته الشريفة قدم الدماء الزكية والتضحيات الجمة والغالي والنفيس إسنادا ونصرة لغزة العزة، فعلينا أن نفخر ونعتز بأن المقاومة الإسلامية اللبنانية قدمت لأجل هذه اللحظات العزيزة، عزيز الأمة والمقاومة وسيدها وقائدها وأمينها شهيدها الأسمى حسن نصر الله ومعه القادة الشهداء الأبطال على طريق القدس، وقدمت هذه المقاومة البطلة أكثر من 3 الآف شهيد و8 الاف جريح”.

وختم: “نتمنى أن يدخل الإتفاق المعلن حيز التنفيذ التام وألا يتم خرقه وانتهاكه من قبل هذا العدو الغادر الماكر، المعروف بنقضه ونكثه للعهود والمواثيق وبقلب الطاولة على الجميع دون خوف من أحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام