زلزال بقوة 7.4 درجات جنوبي الفلبين.. وكشف حقيقة “تسونامي”

أصدرت السلطات الفلبينية، الجمعة، تحذيرا من خطر حدوث تسونامي إثر زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب قبالة جزيرة مينداناو الجنوبية، متوقعة حدوث أضرار وهزّات ارتدادية من جرّاء هذا الزلزال الضخم.

ووقع الزلزال في الساعة 09:43 (1:43 ت غ) على بُعد حوالي 20 كيلومترا من بلدة ماناي في منطقة مينداناو جنوب الفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم يُبلّغ في الحال عن وقوع أيّ خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

ويأتي هذا الزلزال بعد 11 يوما من زلزال عنيف خلّف 74 قتيلا وحوالي 72 ألف متضرّر في جزيرة سيبو بوسط الأرخبيل.

من جانبه، قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن التهديدات من موجات مد عاتية “تسونامي” الناجمة عن زلزال الفلبين قد زالت بعد رصد أمواج صغيرة.

