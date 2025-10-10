الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    زلزال بقوة 7.4 درجات جنوبي الفلبين.. وكشف حقيقة “تسونامي”

    أصدرت السلطات الفلبينية، الجمعة، تحذيرا من خطر حدوث تسونامي إثر زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب قبالة جزيرة مينداناو الجنوبية، متوقعة حدوث أضرار وهزّات ارتدادية من جرّاء هذا الزلزال الضخم.

    ووقع الزلزال في الساعة 09:43 (1:43 ت غ) على بُعد حوالي 20 كيلومترا من بلدة ماناي في منطقة مينداناو جنوب الفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

    ولم يُبلّغ في الحال عن وقوع أيّ خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

    ويأتي هذا الزلزال بعد 11 يوما من زلزال عنيف خلّف 74 قتيلا وحوالي 72 ألف متضرّر في جزيرة سيبو بوسط الأرخبيل.

    من جانبه، قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن التهديدات من موجات مد عاتية “تسونامي” الناجمة عن زلزال الفلبين قد زالت بعد رصد أمواج صغيرة.

    المصدر: مواقع

    مواضيع ذات صلة

    الفلبين | زلزال في أنحاء مدينة بوجو يخلّف 69 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث مستمرة

    الفلبين | زلزال في أنحاء مدينة بوجو يخلّف 69 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث مستمرة

    الفلبين | ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 27 شخصاً وأكثر من 140 جريحاً

    الفلبين | ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 27 شخصاً وأكثر من 140 جريحاً

    روسيا | زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الاقصى للبلاد و تحذير من أمواج تسونامي

    روسيا | زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الاقصى للبلاد و تحذير من أمواج تسونامي