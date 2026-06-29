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    دولي

    13 مصابا ولا وفيات إثر زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين

      أصيب 13 شخصا بجروح طفيفة صباح اليوم الاثنين إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

      وقال مقر قيادة الإغاثة من الزلازل في مدينة ييبين إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتم إجلاء 196 آخرين، فيما تجري جهود الإغاثة بشكل منظم، من دون تسجيل أي وفيات.

      وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 0:12 صباح اليوم الاثنين بتوقيت بكين، حيث تم رصد مركزه عند ملتقى خط عرض 28.50 درجة شمالا وخط طول 104.69 درجة شرقا وعلى عمق ستة كيلومترات.

      وقد فعلت الهيئة الصينية للزلازل استجابة للطوارئ من المستوى الثالث بعد الزلزال.

      المصدر: وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"

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