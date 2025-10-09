المواقف الدولية ترحب باتفاق غزة

رحّب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، بالاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في غزة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، واصفاً إياه بـ”لحظة ارتياح عميقة ستشعر بها شعوب العالم”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، اليوم الخميس، أن بلاده ترغب في تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن ، مؤكدًا على مبدأ أن الفلسطينيين هم من يديرون شؤونهم الخاصة”.

كذلك وصف المستشار الألماني، فريدريش ميرز، التطورات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال و حركة حماس، بأنها “مشجعة”، وأعرب عن أمله أن يتم إطلاق سراح المحتجزين هذا الأسبوع، وتحقيق انسحاب الجيش الصهيوني من قطاع غزة ، بفعل الإتفاق .

أما الموقف التركي فعبر الرئيس التركي أردوغان عنه بقوله :”بهذه المناسبة، أحيي من صميم قلبي إخوتي الفلسطينيين الذين يعانون منذ عامين آلاما لا توصف، ويكافحون من أجل الحياة والكرامة في ظروف غير إنسانية، ومع ذلك لم يتخلّوا عن مواقفهم المشرفة رغم كل المآسي التي مرّوا بها”.

المصدر: وكالة يونيوز