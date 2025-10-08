الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    فنزويلا تطلق تمارين عسكرية رداً على التحركات الأميركية في الكاريبي

      أعلنت فنزويلا الأربعاء عن بدء تمارين عسكرية في منطقتين ساحليتين، خصوصاً في محيط مطار مايكيتيا الدولي الذي يخدم العاصمة، وذلك رداً على التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الكاريبي.

      ومنذ أكثر من شهر، أرسلت واشنطن ثماني سفن حربية وغواصة نووية الدفع إلى جنوب الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، في مهمة رسمياً لمكافحة عمليات تهريب المخدرات. واستهدفت القوات الأميركية أربعة زوارق قالت إنها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات، في عمليات أسفرت عن مقتل 21 شخصاً على الأقل.

      وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بما وصفه بـ”عدوان مسلّح” للولايات المتحدة، متّهماً واشنطن باستخدام الاتجار بالمخدرات ذريعة “لفرض تغيير في النظام” والاستيلاء على احتياطي النفط في البلاد، الذي يعدّ من الأكبر في العالم.

      وقال مادورو في تسجيل صوتي على منصة تلغرام: “مناورة استقلال 200 بدأت بالتفعيل الكامل لكل الخطط الدفاعية والهجومية في منطقة لا غوغيرا الدفاعية”، وهي الولاية التي يقع فيها مرفأ كراكاس ومطارها، “وفي منطقة كارابوبو الدفاعية”، وهي ولاية ساحلية غرب العاصمة.

      وتنصّ الخطة، بحسب الحكومة، على نشر جنود وطائرات مسيّرة وعناصر مسلحين. وفي ولاية كارابوبو، نُشر عناصر الشرطة والجيش، خصوصاً في الشارع الرئيسي في مدينة فالنسيا، للتدرّب على صدّ “هجوم”.

      ومن المرتقب أن يصدر الرئيس مادورو “مرسوماً بشأن الاضطرابات الخارجية” يمنحه صلاحيات خاصة ويخوّله “تقييد” بعض الحقوق الدستورية “على نحو مؤقت”، بحسب مصادر مقرّبة منه.

      وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيس: “يجب أن نستعد لأن النهج غير المنطقي للسياسة الأميركية الشمالية ليس طبيعياً”، مندداً بتصرفات وصفها بـ”السوقية” و”العدوانية”.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      تظاهرات في فنزويلا تنديداً بالوجود الأميركي في الكاريبي

      تظاهرات في فنزويلا تنديداً بالوجود الأميركي في الكاريبي

      كراكاس تحذر من محاولات لزرع متفجرات في السفارة الأميركية

      كراكاس تحذر من محاولات لزرع متفجرات في السفارة الأميركية

      إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بسبب شلل الميزانية يهدد 750 ألف موظف اتحادي

      إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بسبب شلل الميزانية يهدد 750 ألف موظف اتحادي