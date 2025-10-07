بوليتيكو: تصاعد الأزمة الحكومية في فرنسا

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين بدأوا في إعداد “نعي سياسي” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا .

وأضافت الصحيفة أن عددا من السياسيين في الاتحاد الأوروبي بدأوا بشكل غير رسمي بإعداد ما يشبه “النعي السياسي” لماكرون، عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، خامس رئيس للحكومة الفرنسية منذ عام 2022 .

وأشارت إلى أن ماكرون الذي تولى الحكم عام 2017 وحمل وعودا بالتجديد وكسر التقاليد السياسية في فرنسا، بات ينظر إليه اليوم كـ”زعيم يترنح”، مع تراجع نفوذه المتسارع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي .

وأعربت مصادر أوروبية أخرى عن خشيتها من أن تؤدي الاضطرابات السياسية في فرنسا إلى زعزعة استقرار اقتصاد منطقة اليورو، معتبرة أن “أزمة داخل إحدى الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الأمنية الراهنة لا تبشر بخير”.

المصدر: روسيا اليوم