إيران: الدول المطلة على بحر قزوين ستجري مناورة مشتركة

أعرب قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الادميرال “شهرام ايراني” أنه سیتم إجراء مناورة مشتركة جديدة قريبا بالتعاون مع الدول المطلة على بحر قزوين.

وأكد الأدميرال “إيراني” في هذا الاجتماع، أن الدول المطلة على بحر قزوين أقامت علاقات جيدة جدا في المجالات المتعلقة بهذا البحر .

وقال إن بحر قزوين یختص فقط للدول الخمس المطلة عليه وهي إيران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان، وقضاياه سيتم حلها من قبل هذه الدول الخمس ،وهي التي ننخذ قرارات بشأنه .

وأضاف أن عقد هذه الاجتماعات من شأنه تقريب وجهات النظر وتعزيز التقارب وخلق فرص متكافئة في إطار تطوير التعاون الاقتصادي والمصالح القائمة في هذا البحر .

المصدر: وكالة ارنا