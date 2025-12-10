الأربعاء   
   10 12 2025   
   19 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:35
    عربي وإقليمي

    لقاء روسي إيراني للبحث بآخر المستجدات في منطقة بحر قزوين

      عقد كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية والممثل الخاص لشؤون بحر قزوين، اجتماعًا مع نظيره الروسي نيكولاي أودوفيتشينكو لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمنطقة بحر قزوين.

      وقد جرى اللقاء يوم الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، حيث ناقش الجانبان التحضيرات والتنسيقات الجارية لعقد القمة السابعة لقادة الدول الساحلية لبحر قزوين، والمقرر انعقادها في طهران خلال شهر آب/أغسطس 2026.

      كما تناول الاجتماع قضايا بيئية مهمة، من بينها انخفاض منسوب مياه بحر قزوين، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المطلة على البحر. ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم التفاعلات الثنائية ومتعددة الأطراف بين دول المنطقة وتطوير مسارات التعاون المشتركة.

      المصدر: وكالة تسنيم

