فيديوغراف | يوم القدس العالمي.. اصطفاف جبهة الحق في مواجهة الصهيونية

يُعدّ يوم القدس العالمي مناسبة تعبّر عن اصطفاف جبهة الحق في مواجهة الباطل، وصرخةٍ للأمة في وجه الصهيونية، حيث يجسّد هذا اليوم موقفاً سياسياً وشعبياً داعماً للقضية الفلسطينية.

وأعلن الإمام روح الله الخميني (قده) يوم القدس العالمي عام 1979، بعد ستة أشهر من عودته إلى إيران، وأربعة أشهر من قيام الجمهورية الإسلامية.

ولم يكن هذا اليوم خاصاً بالمسلمين فحسب، إذ أعطى الإمام الخميني للقضية الفلسطينية بعداً عالمياً ووحدوياً من خلال إعلانه يوم القدس في شهر رمضان المبارك، في دلالة على النصر باعتبار رمضان شهر الانتصارات، كما اختار يوم الجمعة ليحمل بعداً عبادياً إلى جانب أبعاده السياسية.

ويحمل يوم القدس العالمي عدة أبعاد، من بينها أنه يوم مواجهة المستضعفين مع المستكبرين، ويوم إحياء الإسلام، ويوم الالتزام ونفي النفاق، إضافة إلى كونه تعبيراً عملياً عن رفض الصهيونية.

وتحتل القضية الفلسطينية مكانة محورية في فكر الإمام الخميني، إذ اعتبرها معياراً فاصلاً بين الإسلام والكفر، كما رأى أنها تشكّل أساساً لعملية نهوض الأمة واستعادة قوتها.

