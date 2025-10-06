الإثنين   
   06 10 2025   
   13 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الكرملين يرحب بموقف ترامب بشأن معاهدة “ستارت الجديدة”

      رحب الكرملين بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد معاهدة “ستارت” للحد من الأسلحة الاستراتيجية “يبدو فكرة جيدة”.

      وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن الموقف الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبعث على التفاؤل، معتبرا أن هذا التصريح مؤشر إيجابي على إمكانية دعم الولايات المتحدة للمبادرة الروسية.

      وأضاف أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي إشارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية من واشنطن بشأن المقترح، مؤكدا أن الكرملين لا يزال بانتظار خطوات عملية من الجانب الأمريكي.

      هذا وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لفكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتمسك بالقيود الكمية المنصوص عليها في معاهدة “نيو ستارت” لتمديد الحد من الأسلحة الاستراتيجية عاما آخر.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة أوترادنويه في خاركوف

      الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة أوترادنويه في خاركوف

      الاستخبارات الروسية… الخداع سمة راسخة ودائمة لدى معظم السياسيين الغربيين

      الاستخبارات الروسية… الخداع سمة راسخة ودائمة لدى معظم السياسيين الغربيين

      روسيا تعلن إسقاط 251 مسيرة أوكرانية خلال الليل

      روسيا تعلن إسقاط 251 مسيرة أوكرانية خلال الليل