الكرملين يرحب بموقف ترامب بشأن معاهدة “ستارت الجديدة”

رحب الكرملين بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد معاهدة “ستارت” للحد من الأسلحة الاستراتيجية “يبدو فكرة جيدة”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن الموقف الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبعث على التفاؤل، معتبرا أن هذا التصريح مؤشر إيجابي على إمكانية دعم الولايات المتحدة للمبادرة الروسية.

وأضاف أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي إشارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية من واشنطن بشأن المقترح، مؤكدا أن الكرملين لا يزال بانتظار خطوات عملية من الجانب الأمريكي.

هذا وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لفكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتمسك بالقيود الكمية المنصوص عليها في معاهدة “نيو ستارت” لتمديد الحد من الأسلحة الاستراتيجية عاما آخر.

المصدر: روسيا اليوم