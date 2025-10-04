مصر | القاهرة تصف رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بأنها “تطور إيجابي”

رحّبت مصر برد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ووصفته بأنه “تطور إيجابي” ودعت الجانبين إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب.

وأعربت وزارة الخارجيّة المصرية في بيان “عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوى المسؤولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب”.

وأمس الجمعة، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من “إسرائيل” التوقف “فورًا” عن القصف، بعيد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين في غزة بموجب خطته الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع، من دون أن تتطرق إلى مسألة نزع سلاحها.

المصدر: وكالات