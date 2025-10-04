السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 05:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مصر | القاهرة تصف رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بأنها “تطور إيجابي”

      رحّبت مصر برد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ووصفته بأنه “تطور إيجابي” ودعت الجانبين إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب.

      وأعربت وزارة الخارجيّة المصرية في بيان “عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوى المسؤولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب”.

      وأمس الجمعة، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من “إسرائيل” التوقف “فورًا” عن القصف، بعيد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين في غزة بموجب خطته الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع، من دون أن تتطرق إلى مسألة نزع سلاحها.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      أمريكا | ترامب يطلب من “إسرائيل” وقفًا فوريًا لقصف غزة بعد موافقة حماس على إطلاق الأسرى

      أمريكا | ترامب يطلب من “إسرائيل” وقفًا فوريًا لقصف غزة بعد موافقة حماس على إطلاق الأسرى

      حماس تردّ على خطة ترامب حرصاً على وقف العدوان، وتوافق على صيغة تبادل الاسرى وتسليم إدارة غزة

      حماس تردّ على خطة ترامب حرصاً على وقف العدوان، وتوافق على صيغة تبادل الاسرى وتسليم إدارة غزة