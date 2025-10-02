وفد من منظمة التحرير يزور مرقد السيد نصرالله

في الذكرى السنوية الاولى على استشهاد سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله “رضوان الله عليه” أمٌ اليوم الخميس وفد قيادي من منظمة التحرير الفلسطينية باسم أمين سر المنظمة في لبنان الاخ فتحي ابو العردات ضريح الشهيد نصرالله ووضع اكليلا من الزهر على ضريحه المقدس حيث قرأ الجميع السورة المباركة الفاتحة عن روح الراحل الشهيد واروح شهداء المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
وكان في استقبال الوفد الشيخ عطالله حمود معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله ووفد من العلاقات العامة في منطقة بيروت.
واكد الوفد وفائه للسيد الشهيد ووقوفه الى جانب المقاومة التي دفعت اثمان مواقفها العادلة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
المصدر: العلاقات الاعلامية