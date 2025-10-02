الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:14
    لبنان

    وفد من منظمة التحرير يزور مرقد السيد نصرالله

      في الذكرى السنوية الاولى على استشهاد سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله “رضوان الله عليه” أمٌ اليوم ‏الخميس وفد قيادي من منظمة التحرير الفلسطينية باسم أمين سر المنظمة في لبنان الاخ فتحي ابو ‏العردات ضريح الشهيد نصرالله ووضع اكليلا من الزهر على ضريحه المقدس حيث قرأ الجميع السورة المباركة ‏الفاتحة عن روح الراحل الشهيد واروح شهداء المقاومة اللبنانية والفلسطينية‎.‎

      وكان في استقبال الوفد الشيخ عطالله حمود معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله ووفد من العلاقات ‏العامة في منطقة بيروت‎.‎

      واكد الوفد وفائه للسيد الشهيد ووقوفه الى جانب المقاومة التي دفعت اثمان مواقفها العادلة تجاه القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني.‏

      المصدر: العلاقات الاعلامية

