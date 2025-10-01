إيران والعراق …مسار جديد في العلاقات التجارية

قال الخبير في صناعة النقل بالسكك الحديدية المهندس محمد جواد شاهجویی، إن المسار الحديدي البصرة-شلامجة هو أحد المشاريع الأساسية في تعزيز ميثاق الأخوة والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين إيران والعراق.

وأضاف أن الأهمية الأصلیة لهذا المشروع تكمن أكثر في مجال نقل الركاب ولا يقتصر فقط على ربط إيران والعراق، بل يوفر أيضاً أرضية لربط عدة دول وتغيير قواعد التجارة الإقليمية.

وأشار إلى أنّ القدرة الاقتصادية للتبادلات بين البلدين ستصل في المستقبل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً.

وصرح بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى أن يكون لها حضور فعّال في مسارات ممر الشمال – الجنوب وممر الشرق – الغرب , فهي إضافة إلى الاستفادة من قدرات تركيا، تسعى أيضاً عبر الاتصال بالعراق إلى تشكيل مسار الشرق – الغرب.

وشدد على أهمية المسارات الدولية والتعاونات الإقليمية ودور الربط الحديدي بين إيران والعراق فيها قائلاً: إنّ الصين، تعتزم الاستفادة من مسار إيران والعراق لتصدير بضائعها إلى أوروبا وأفريقيا.

وأثناء حديثه هنّأ شاهجويي العراق بانضمامه إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR)والتي انضمت إيران إليها مسبقا واستفادت من إمكاناتها لتعزيز التعاونات في مجال النقل.

وأكد في ختام حديثه على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع الاتصال الشامل مع دول الجوار فيما يتعلق بمشاريع الربط الأخرى بين إيران والعراق, لاسيما وأن إيران تتابع تطوير ممر الشمال–الجنوب باتجاه روسيا عبر المسارات الشرقية والغربية والمائية لبحر قزوين.

المصدر: وكالات