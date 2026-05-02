موقع “والاه”: ضباط “إسرائيليون” يحذرون من تحول جنوب لبنان إلى نقطة ضعف ميدانية

أشار موقع “والاه الإسرائيلي” إلى أنّ “ضباطاً في الجيش الإسرائيلي حذروا من الوضع في جنوب لبنان في ظل استخدام حزب الله لحرب العصابات بكثافة.”

وقال الموقع، في تقرير له: “حذّر ضباط في جيش الاحتلال من أن الوضع في جنوب لبنان قد يتحول إلى نقطة ضعف، في ظل غياب عمليات يومية بحرية حركة كاملة رغم استمرار تعزيز المنظومة الأمنية في ما يُعرف بالحزام الأمني”.

كما نقل عن ضابط كبير بـ”جيش” الاحتلال قوله إنّ “الجيش يركّز حالياً على إزالة التهديدات ضمن نشاط دفاعي”، محذراً من “احتمال التأخر ميدانياً إذا واصل حزب الله استخدام القوة”.

وأضاف “الضابط الإسرائيلي”، حسبما نقل عنه موقع “والاه”، أنّ “حزب الله يعتمد أسلوب حرب العصابات بكثافة، مستخدماً المسيّرات والقصف غير المباشر والصواريخ المضادة”، مشيراً إلى أن “جيش الاحتلال يعدّ لخطوات مقبلة في حال توسع القتال” على حد قوله.

المصدر: موقع والاه العبري