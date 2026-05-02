العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الجمعة 1-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 01/05/2026، 9 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- الساعة 09:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مجمّع موسى عبّاس في مدينة بنت جبيل بقذائف المدفعيّة.

2- الساعة 09:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة بلدة حولا بقذائف المدفعيّة.

3- الساعة 10:45 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

4- الساعة 13:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مجمّع موسى عبّاس في مدينة بنت جبيل وقرب مدرسة بلدة حولا بقذائف المدفعيّة.

5- الساعة 13:15 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة آليّة عسكريّة في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

6- الساعة 13:25 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة آلية هامر في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

7- الساعة 14:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عدشيت القصير بالأسلحة المناسبة.

8- الساعة 14:42 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

9- الساعة 15:50 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة، ما استدعى حضور قوة لإخلائها تحت غطاءٍ دخانيّ كثيف.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي