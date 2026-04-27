    “الإطار التنسيقي” يرشّح علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

      اجتمع “الإطار التنسيقي” في العراق الاثنين في القصر الحكومي ببغداد، حيث أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من اداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة.

      ‏كما ثمن الاطار التنسيقي، المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الاطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.

      ‏وبعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.

      المصدر: موقع المنار

      تقارير مصورة | تضامناً مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعما ونصرة لجبهة الحق المقاومة ضد قوى الشر أمريكا خرجت في العاصمة العراقية تظاهرة نسائية حاشدة

      المقاومة الإسلامية في العراق – حركة النجباء: "في ظل الأحداث الجارية وغطرسة الولايات المتحدة الأميركية المجاهدين يراقبون الأحداث وأيديهم على الزناد "

      سرايا أولياء الدم: مع قرب انتهاء مهلة وقف اطلاق النار وطنا انفسنا على حرب طويلة وسنستخدم اسلحة اكثر تطورًا لأول مرة

