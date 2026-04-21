سرايا أولياء الدم: مع قرب انتهاء مهلة وقف اطلاق النار وطنا انفسنا على حرب طويلة وسنستخدم اسلحة اكثر تطورًا لأول مرة

اعلن الناطق باسم سرايا أولياء الدم العراقية أبو مهدي الجعفري في بيان، انه وبالتزامن مع قرب انتهاء مهلة وقف اطلاق النار بين الجمهورية الاسلامية في ايران والعدوان الامريكي الصهيوني، تأكيده على ” اتم الجهوزية لأستئناف عملياتنا العسكرية التي فاقت 200 عملية ضد الوجود المحتل في العراق والمنطقة، بوتيرة اكبر وتأثيرًا أشد وبما يفرح قلوب المؤمنين ويغيض الكفار المعتدين”.

واوضح اننا في المقاومة الاسلامية قد “وطنا انفسنا على حرب طويلة سنقوم خلالها بإذن الله بعمليات نوعية بإستخدام اسلحة اكثر تطورًا ستدخل الخدمة لأول مرة”.

واهاب الجعفري في بيانه بـ “شعوب المقاومة المؤمنة على الاستمرار بمؤازرة المجاهدين وتقديم العون لشعبينا في ايران ولبنان استجابةً لنداء المرجعية الدينية العليا، فنحن واياهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً”، معاهداً ابناء الامة الصابرة المجاهدة على “إذاقة العدو مرارة الهزيمة وذل الهوان والثأر لكل الدماء الطاهرة التي أُريقت لاسيما دماء ولينا الاعظم الامام الخامنئي وسائر الشهداء”.

