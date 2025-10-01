الفلبين | ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 27 شخصاً وأكثر من 140 جريحاً

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.9 درجات مساء أمس الثلاثاء، جزيرة سيبو وسط الفلبين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وأضرار واسعة في المباني والبنية التحتية، فيما أُعلن عن حالة استنفار في المستشفيات التي امتلأت بالمصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب وسط الفلبين مساء أمس الثلاثاء إلى 27 قتيلاً و147 جريحاً، فيما حذّرت السلطات من أن العدد مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ في أبنية منهارة.

كما أظهرت مشاهد مصورة جسوراً تهتز بقوة وسكاناً يفرون إلى الشوارع وسط ذعر واسع ,فيما دعت السلطات المحلية متطوعين طبيين لدعم جهود الإنقاذ، مشيرة إلى احتمال وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، في حين أعاق الظلام وتواصل الهزات الارتدادية – التي بلغ عددها أكثر من 370 – عمليات البحث.

وأدى الزلزال أيضاً إلى انقطاع واسع للكهرباء في جزيرة سيبو وجزر وسطى أخرى قبل أن تتم إعادة التيار تدريجياً بعد منتصف الليل.

وتقع الفلبين ضمن ما يُعرف بـ”حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث يشيع النشاط الزلزالي والبركاني. وشهدت البلاد في يناير الماضي زلزالين قويين لم يسفرا عن ضحايا، بينما تسبب زلزال عام 2023 بمقتل ثمانية أشخاص.

المصدر: وكالات