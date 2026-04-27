زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزءا من شمال اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة جزءا من شمال اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال على بعد 18 كيلومترا (11 ميلا) غرب بلدة سارابيتسو الصغيرة في هوكايدو، أقصى جزر اليابان الرئيسية شمالا، وعلى عمق 81 كيلومترا (50 ميلا)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي قدرت قوة الزلزال بـ 6.1 درجة.

ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي من قبل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد وقع يوم الاثنين الماضي قبالة شمال اليابان، مما أدى إلى إطلاق تحذير لفترة وجيزة من حدوث تسونامي وتنبيه من خطر أعلى قليلا لوقوع زلزال هائل محتمل في مناطقها الساحلية.

المصدر: أ ب