    دولي

    كوريا الشمالية من الأمم المتحدة: لن نتخلى عن ترسانتنا النووية

      شدّد نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، كيم سون غيونغ، في خطاب نادر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن بلاده “لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية”، مؤكداً أن فرض نزع السلاح النووي على بيونغ يانغ “يوازي مطالبتها بالتخلي عن سيادتها وحقها في الوجود”.

      وقال غيونغ إن السلاح النووي “يمثل قانوننا الوطني وسياستنا السيادية وحقنا في البقاء”، مضيفاً: “لن نتراجع عن هذا الموقف تحت أي ظرف”.

      وأوضح المسؤول الكوري أن بلاده مستعدة للتعاون مع “جميع الدول والأمم التي ترفض العدوان والتدخل والهيمنة وتسعى إلى الاستقلال والعدالة”، مشدداً على أن هذا المبدأ “ثابت في سياسة بيونغ يانغ، بغض النظر عن الاختلاف في الأفكار والأنظمة”.

      المصدر: وكالات

