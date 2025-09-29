الكاميرون | المعارضة تتظاهر قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر

صعّد مرشحو المعارضة في دوالا، العاصمة الاقتصادية للكاميرون، جهودهم في حملتهم الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، حيث نظموا تجمعات حاشدة، بينما لا يزال الرئيس الحالي بول بيا خارج البلاد.

وعقد كلٌّ من بيلو بوبا مايجاري، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ​​وكابرال ليبي، من شبكة PCRN، تجمعاتٍ حاثين أنصارهم على التصويت لصالح “الانفصال” عن الوضع الراهن.

وغاب الرئيس الكاميروني المسن بول بيا عن البلاد امس الأحد مع انطلاق الحملة الانتخابية على قدم وساق استعدادًا لانتخابات 12 أكتوبر/تشرين الأول لاختيار من سيشغل منصبه.

ويسعى الرئيس البالغ من العمر 92 عامًا – وهو أكبر رئيس دولة سنًا في العالم، والذي يتولى السلطة منذ عام 1982 – إلى ولاية ثامنة.

لكنه غادر الكاميرون قبل أسبوع في “رحلة خاصة” إلى أوروبا، وفقًا لمكتبه. وأفادت مصادر دبلوماسية أن الزعيم، الذي نادرًا ما يُرى في العلن، كان في جنيف.

وبدأت الحملة الانتخابية يوم السبت واستمرت يوم الأحد مع عقد منافسي بيا الرئيسيين تجمعات انتخابية.

وأقام كابرال ليبي، مرشح حزب الكاميرون للمصالحة الوطنية المعارض، تجمعه الانتخابي تحت أمطار خفيفة في مدينة دوالا الساحلية.

وحشد وزير السياحة السابق، بيلو بوبا مايجاري، المرشح أيضًا، مئاتٍ من أعضاء حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتقدم في تجمعٍ انتخابيٍّ خاصٍّ به، إلى جانب مرشحٍ آخر، أكيري مونا، الذي انسحب من السباق وقدم له دعمه.

وتم قبول 12 مرشحًا للتنافس على الرئاسة، بمن فيهم بيا.

ولم يخاطب الرئيس المنتهية ولايته مواطنيه مباشرةً منذ 13 يوليو/تموز، عندما أعلن ترشحه على منصة التواصل الاجتماعي X.

المصدر: وكالة يونيوز