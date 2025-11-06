رئيس الكاميرون بول بيا يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثامنة وسط احتجاجات على إعادة انتخابه

أدى رئيس الكاميرون بول بيا، البالغ من العمر 92 عاماً، والذي يُعد أكبر رئيس دولة في العالم سناً، اليمين الدستورية الخميس في العاصمة ياوندي لولاية رئاسية ثامنة، عقب إعادة انتخابه المثيرة للجدل والتي أعقبتها احتجاجات قُمعت بعنف.

وخلال حفل أقيم في الجمعية الوطنية، أكد بيا في كلمته أثناء أداء القسم: “لن أدخر جهداً لمواصلة أن أكون جديراً بهذه الثقة”، مشيراً إلى إلمامه بخطورة الوضع الذي تمر به البلاد وحجم التحديات والإحباطات والتطلعات الكبيرة لدى الشعب الكاميروني.

وأُعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية في 12 تشرين الأول/أكتوبر، حيث حصل بول بيا على 53.66% من الأصوات وفقاً للبيانات الرسمية التي نشرها المجلس الدستوري. إلا أن منافسه الوزير السابق عيسى تشيروما باكاري، والذي انضم إلى صفوف المعارضة وأثار حماسة كبيرة بين الشباب، أعلن أيضاً فوزه في الانتخابات.

وصرح باكاري عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلاً: “هناك الآن رئيسان، الرئيس المنتخب من الشعب الكاميروني وهو أنا، والرئيس الذي عيّنه المجلس الدستوري والذي تعرفونه”.

ودعا أنصاره مراراً للدفاع عن ما اعتبره نصراً انتخابياً، فيما قمعت قوات الأمن مظاهرات محدودة شارك فيها بضع مئات من الشباب في عدة مدن كاميرونية عقب إعلان نتائج الانتخابات وإعادة انتخاب بيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأقرت الحكومة بوقوع خسائر بشرية أثناء الاحتجاجات، دون أن تفصح عن تفاصيل أو أرقام أو تحديد أماكن وتواريخ الأحداث.

المصدر: أ.ف.ب.