وفد الكونغرس الأمريكي في بكين يحذر من مخاطر “سوء الفهم” العسكري مع الصين

حذر عضو الكونغرس الأمريكي آدم سميث، رئيس الوفد البرلماني الأمريكي الزائر إلى الصين، من مخاطر “سوء الفهم” بين الجيشين الأمريكي والصيني في ظل التطور السريع للتكنولوجيا العسكرية، داعياً إلى تعزيز قنوات الحوار والتنسيق لتفادي أي صدام غير مقصود.

وجاءت تصريحات سميث خلال مؤتمر صحفي عقده الوفد في السفارة الأمريكية ببكين، بمشاركة السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيرديو، وأعضاء الكونغرس مايكل بومغارتنر، رو خانا، وكريسي هولهان.

وقال سميث إن “القوات الصينية باتت قوة عسكرية ضخمة، ويجب أن يكون هناك المزيد من المحادثات مع القوى الكبرى الأخرى لتفادي أي احتكاك”، مشيراً إلى حوادث متكررة شهدها البحر والجو عندما اقتربت سفن وطائرات الجانبين من بعضها بشكل خطير.

وأضاف: “خطر سوء الفهم بشأن القدرات العسكرية، سواء من هذا الطرف أو ذاك، كبير، ومن الضروري فتح قنوات اتصال واضحة لتجنب ذلك”.

كما تطرق المسؤول الأمريكي إلى قضية الأسلحة النووية، قائلاً “عندما نتحدث عن مئات وربما قرابة ألف رأس نووي، يصبح من الضروري إجراء حوار معمّق لضمان الفهم المتبادل ومنع الانزلاق نحو أي صراع محتمل”، مؤكداً أمله في “توسيع نطاق الحوار بما يفتح المجال أمام التعاون”.

المصدر: وكالات