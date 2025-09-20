السبت   
   20 09 2025   
   27 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

      أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أنه يعتزم الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين الاثنين المقبل وذلك خلال تواجده في نيويورك ضمن خطة للسلام.

      وأوضح ماكرون، في تدوينة نشرها عبر منصة شركة “إكس”، الجمعة، أنه بحث مع عباس الأوضاع الإنسانية الملحة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة.وأضاف الرئيس الفرنسي أنه جدّد لعباس مطالب بلاده بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية لضمان استقرار الدولة المستقبلية.

      وقال ماكرون، إن بلاده ستواصل مرافقة المؤسسات الفلسطينية في هذا المسار، وستعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

      المصدر: وكالة شهاب

      مواضيع ذات صلة

      البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد

      البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد

      غوتيريش: لعدم الخشية من خطر الاعتراف بدولة فلسطين لأن “اسرائيل” ماضية في حرب غزة وضمّ الضفة

      غوتيريش: لعدم الخشية من خطر الاعتراف بدولة فلسطين لأن “اسرائيل” ماضية في حرب غزة وضمّ الضفة

      الرئيس الفلسطيني سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو بعدما حرمته واشنطن من التأشيرة

      الرئيس الفلسطيني سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو بعدما حرمته واشنطن من التأشيرة