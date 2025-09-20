فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أنه يعتزم الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين الاثنين المقبل وذلك خلال تواجده في نيويورك ضمن خطة للسلام.

وأوضح ماكرون، في تدوينة نشرها عبر منصة شركة “إكس”، الجمعة، أنه بحث مع عباس الأوضاع الإنسانية الملحة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة.وأضاف الرئيس الفرنسي أنه جدّد لعباس مطالب بلاده بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية لضمان استقرار الدولة المستقبلية.

وقال ماكرون، إن بلاده ستواصل مرافقة المؤسسات الفلسطينية في هذا المسار، وستعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالة شهاب