صنعاء تشيّع 32 صحفيًا من شهداء الكلمة ارتقوا في قصف صهيوني

شيّعت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، 32 صحفياً ارتقوا شهداء في عدوان صهيوني وُصف بأنه الأكبر والأبشع بحق الصحافة والصحفيين في اليمن.

وأُقيمت صلاة الجنازة على أرواحهم في جامع الشعب وسط حضور جماهيري واسع ورسمي، قبل أن يُواروا الثرى في مواكب مهيبة عكست حجم الفاجعة التي خلّفها القصف الغادر يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت المصادر أن العدوان استهدف أحياءً وأعياناً مدنية، في هجوم وصف بالمروّع وغير المبرَّر، أثبت مجدداً أن العدو لا يقيم وزناً للقوانين الإنسانية ولا يتوقف أمام أي خطوط حمراء.

المشيّعون أكدوا أن هذه الجريمة لو وقعت في أي بلد آخر لكانت ردود الفعل الدولية مختلفة تماماً، مندّدين بما وصفوه بـ “المعايير المزدوجة” التي ينتهجها المجتمع الدولي، حيث تُقاس المواقف بميزان مصالح القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. واعتبروا أن الصمت الدولي تجاه هذه المجزرة يعكس تواطؤاً واضحاً مع العدوان.

الصحفيون الشهداء، ومعظمهم من صحيفتي 26 سبتمبر واليمن، وُصفوا بأنهم “ثلة متألقة بتاج الشهادة، من رجال القلم وخندق الكلمة المضيئة”، ارتقوا وهم مرابطون في جبهة الكلمة بمواجهة المشروع العدواني الذي تقوده أمريكا وذراعها الصهيوني.

ويؤكد هذا التشييع الرسمي والشعبي على أهمية الدور الذي يؤديه الصحفيون في مواجهة الحرب الإعلامية التي لا تقل شراسة عن المعارك الميدانية، وعلى أن الكلمة تبقى سلاحاً فاعلاً في معركة الوعي والوجود.

