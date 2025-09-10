عدوان صهيوني جديد على العاصمة صنعاء

نفذ الكيان الإسرائيلي، مساء اليوم، عدوانًا غاشمًا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء وعددًا من المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إن الدفاعات الجوية اليمنية تصدت للطائرات المعادية التي شنت عدوانًا على البلاد، موضحًا أن وحدات الدفاع الجوي أطلقت عددًا من الصواريخ أرض – جو، ما أجبر بعض التشكيلات القتالية على الانسحاب قبل تنفيذ مهامها، وأفشل الجزء الأكبر من الهجوم.

من جهته، أوضح المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غربي العاصمة.

كما طالت الغارات الإسرائيلية المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للعاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية في محاولة لإجبار اليمنيين على التراجع عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في غزة.

غير أن هذه الجرائم لم تحول دون تصاعد العمليات العسكرية اليمنية في عمق الكيان الإسرائيلي، وكان آخرها استهداف مطار “رامون” قبل يومين.

