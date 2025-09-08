بكين “تعارض بشدة” القائمة السوداء لترامب وتفرض عقوبات على نائب ياباني

اعلنت الصين أنها “تعارض بشدة” قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنشاء قائمة سوداء للدول التي تقول واشنطن إنها تحتجز أمريكيين ظلماً، والتي قالت إدارته إنها قد تشمل الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، للصحفيين، إن “التصريحات التي أدلى بها بعض الأفراد في الولايات المتحدة مضللة تمامًا ومدفوعة بنوايا خفية، ويعارضها الجانب الصيني بشدة. فالصين دولة يحكمها القانون، ولا مجال إطلاقًا لما يُسمى بالاحتجاز غير المشروع.”

واضاف جيان أنه “كما هو معلوم للجميع، فإن الاحتجاز غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والدبلوماسية القسرية، والولاية القضائية طويلة الذراع، والعقوبات الأحادية الجانب، كلها حكر على الولايات المتحدة”.

ورداً على قائمة ترامب السوداء، أجاب جيان: ما أود التأكيد عليه هو أن الصين، كعادتها، ترحب بالمواطنين والشركات من جميع الدول لزيارة الصين وممارسة الأعمال التجارية فيها. كما سنضمن سلامتهم وحقوقهم ومصالحهم المشروعة في الصين وفقًا للقانون.

واعلن أن بكين فرضت أيضاً عقوبات على النائب الياباني المولود في الصين، هي سيكي، متهماً إياه بـ”نسيان جذوره” و”نشر مغالطات” حول قضايا تشمل تايوان وشينجيانغ وهونغ كونغ والجزر المتنازع عليها.

واضاف: كان شي بينغ [هي سيكي] يحمل الجنسية الصينية. منذ أن ذهب إلى اليابان وحصل على الجنسية اليابانية، دأب على نشر معلومات كاذبة، وتواطأ مع القوى اليابانية المناهضة للصين، وهاجم الصين وشوه سمعتها عمدًا.

واردف: ما أود الإشارة إليه هو أن شي بينغ [هي سيكي]، لمصالحه الأنانية، نسي جذوره، وخان ضميره، وتواطأ مع القوى المناهضة للصين، وأثار المشاكل. إن إجراءات الصين المضادة عقاب شديد وتحذير صارم لأمثال شي بينغ. إن بيع الأسلاف سعيًا وراء المجد لن يؤدي إلا إلى عواقب وخيمة.

المصدر: يونيوز