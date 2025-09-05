فرنسا | وزير الجيوش يؤكد خلال تفقده موقع رادار “نوستراداموس” ضرورة بناء نظام إنذار مبكر أوروبي مستقل

زار وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، الخميس، موقع رادار “نوستراداموس” في منطقة درو بفرنسا، حيث أكد على الحاجة الملحة لامتلاك فرنسا وأوروبا نظام إنذار مبكر مستقل، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام القوات العسكرية.

و شدد ليكورنو في تصريحات صحفية على أن الاعتماد الحالي على النظام الأمريكي للإنذار المبكر يشكل أحد عناصر الـ 1% المتبقية من السيادة التي لا تتمتع بها فرنسا بالكامل، قائلاً: “اليوم، نقول إننا 100% سياديون، هذا صحيح، لكني أعتقد أننا أقرب إلى 99% أو 100%”، وإنّ أمة مثل فرنسا يجب أن تطرح هذا السؤال على نفسها”.

و أوضح الوزير الفرنسي أن نظام الإنذار المبكر الكامل سيكلف عدة مليارات يورو وليس من الأولويات المباشرة حالياً، لكنه وصف مشروع “نوستراداموس” بأنه “الحجر الأول” في بناء نظام الإنذار المبكر الذي تسعى فرنسا لإعادة بنائه لصالح جميع الأوروبيين.

وأكد ليكورنو أن هذا النظام ليس للاستخدام الفرنسي حصرياً، بل هو “بيانات يمكن مشاركتها”، مع الإصرار على أن فرنسا كقوة نووية “تحتاج إلى أن يكون لديها عيون وآذان أكبر قليلاً من الآخرين”.

وربط ليكورنو هذه الخطوة بضرورة فهم الأحداث في الشرق الأوسط وتحليل مسارات الصواريخ، مشيراً إلى أهمية القدرة على إطلاع القيادة السياسية والدبلوماسية على ما يحدث في حالات الصراع عالي الكثافة. كما أشاد بدور الأقمار الصناعية للرصد، وخاصة القمر الصناعي “CSO-3” الذي أطلق مؤخراً على متن الصاروخ “أريان 6”.

و فيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الوزير الفرنسي التنسيق مع الحلفاء الأمريكيين والبريطانيين ضمن إطار تحالف الدول الراغبة في تحقيق السلام وضمانه، مشيراً إلى أن الأمين العام لحلف الناتو قد أكد أن أي إجراءات في إطار ضمانات الأمن لا تتعارض مع الموارد المخصصة لحماية المسرح الأطلسي.

وتضمنت جولة الوزير التفقدية الاطلاع على هوائيات رادار “نوستراداموس” فوق الأفق، ومشاهدة عرض على شاشة يوضح قدرات النظام، بالإضافة إلى الاطلاع على منصات إطلاق الصواريخ في الموقع.

المصدر: وكالات